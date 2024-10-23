Росіяни обстрілюють переправи через Оскіл, – Синєгубов про ускладнення евакуації з Куп'янщини

У Харківській області виникають складнощі з евакуацією з Куп'янська та з прилеглих населених пунктів. Це трапляється через обстріли росіянами переправ через річку Оскіл.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

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Які складнощі виникають з евакуацією з Куп'янська

Олег Синєгубов наголосив, що темпи евакуації наразі у Харківській області знизилися. Водночас він зауважив, що з населених пунктів Куп'янського напрямку необхідно евакуювати 9 тисяч осіб, з них понад 4 800 людей проживають у населених пунктах Куп'янської громади.

За словами голови Харківської ОВА наразі пріоритетним є евакуація лівобережної частини річки Оскіл. Там наразі залишається понад 2 700 цивільних громадян.

Ситуація ускладнюється тим, що росіяни б'ють по переправах. Що унеможливлює забезпечення відновлення критичної інфраструктури на тій території,

– додав Синєгубов.

Окрім того, в етері телемаратону Синєгубов розповів, що ворог завдав ударів по переправах через Оскіл 22 жовтня, однак місцева влада працює над відновленням логістичного сполучення.

Синєгубов у телеграм-каналі також розповів, що 169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, треба евакуювати з Борівської громади, де вкрай напружена безпекова ситуація.

До слова, депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков розповів, що евакуацію з окремих районів Харківської області прискорили передусім через проблеми з опалювальним сезоном у тих населених пунктах. Також на прискорення евакуації вплинуло погіршення безпекової ситуації.