Евакуація людей з Донбасу – це відвертання уваги, – Держдеп США

Російські найманці 18 лютого заявили про "евакуацію" населення з Донбасу. У США вже відреагували на це.

Використовують людей, як пішки, – США

Евакуацією людей Росія хоче відвернути увагу світу від своїх військ біля кордонів України. У Держдепі США вважають, що насправді Кремль готує напад.

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Намагатися використовувати людей як пішки, прагнучи відвернути увагу світу від нарощування російських сил поблизу України для підготовки до нападу, – це цинічно та жорстоко,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про "евакуацію" населення Донбасу

Проросійські бойовики на Донбасі 18 лютого оголосили про евакуацію українців до Ростовської області.

Перед тим окупанти самі ж обстрілювати житлові райони, поширюючи фейки про нібито причетність до цього Збройних сил України.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що українська армія не проводитиме ніяку наступальну операцію з метою звільнення окупованих територій. Він також припустив, що бойовики можуть підірвати автобуси, якими повезуть українців в Ростовську область.

Володимир Путін пообіцяв усім евакуйованим у Росію по 10 тисяч рублів.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала населенню виїхати в Україну.

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