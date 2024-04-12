Нагальне рішення: чому важлива евакуація людей з прикордоння Харківщини

На Раді оборони Харківщини оголосили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів. Це пов’язано із небезпекою для проживання таких сімей поряд із кордоном Росії, де вони можуть бути легкими об’єктами для танків та КАБів окупантів.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що рішення про евакуацію є нагальним і стосується лише північного прикордоння Харківської області.

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Необхідність примусової евакуації

Було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію 182 дітей із сім'ями в примусовий спосіб з трьох районів – Богодухівського, Харківського та Ізюмського, а також з чотирьох громад – це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Борівська.

"47 населених пунктів, звідки ми маємо вивезти дітей у примусовий спосіб. Це населені пункти на прикордонні", – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Борівська місцева влада написала, що в їхній громаді, тобто пунктах, які підпадають під евакуацію, залишилося чотири дитини. Старости розмовляють із сім’ями і наголошують про необхідність виїзду та підготовлені пункти, де можна тимчасово проживати.

Якщо є потреба виїхати за межі Харкова чи Харківської області взагалі, то є логістичні маршрути та волонтери, які приїдуть, заберуть з речами, домашніми тваринами і відвезуть, куди буде необхідність і запит.

Правоохоронці на блокпостах та логістичних маршрутах не пропускатимуть родини з дітьми назад, оскільки діє заборона на повернення назад саме з дітками. Це діє так само на Куп’янщині, тож цей алгоритм вже відпрацьований.

Такі міри приймаються через небезпеку для сімей та дітей проживати поблизу прифронтової зони.

Зверніть увагу! В Новоосиновому Харківської області сталася трагедія, коли під обстріл потрапила родина. На місці загинув чоловік, а на наступний день загинув 11-річний хлопчик. Цю родину евакуювали, вони виїхали з небезпечної території, але сім’я вирішила повернутися.

Вони повернулися не через блокпости, а забороненими маршрутами. На жаль, сталася трагедія, бо батько і син загинули.

Для деяких населених пунктів – Липці або Золочів – введено рекомендацію для батьків вивезти дітей, бо це небезпечно. Все через те, що в Липцях сталася теж трагедія, коли росіяни обстріляли центр, магазини, аптеку. Там загинуло двоє жінок і 14-річна дівчинка.

Евакуація Харкова – фейк

Російська пропаганда використовує для маніпуляції не лише свої так звані новинні сайти чи програми, а ще й різноманітні телеграм-канали та ТікТок. Евакуацію Харкова ніхто не оголошував. Попри доволі складну ситуацію з електрикою, місто живе.

Виїжджають лише родини з маленькими дітьми, тому що за відсутності електрики у побуті дуже важко. Тому повідомлення про евакуацію саме Харкова – це виключно маніпуляція росіян.

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