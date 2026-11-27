Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має захищати свої міста, зокрема столицю, попри російські атаки на критичну інфраструктуру та загрозу надзвичайно важкої зими. Водночас він наголосив, що люди мають право самостійно вирішувати, чи виїжджати в безпечніші регіони.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю BBC, відповідаючи на запитання про готовність України до зими та можливу евакуацію міст через російські удари по об’єктах водоочищення й каналізаційній інфраструктурі.

Чи готується Україна евакуювати міста?

За словами Зеленського, українська влада повинна насамперед захищати міста та дбати про життя людей. Водночас кожен громадянин може самостійно ухвалити рішення про переїзд до іншого населеного пункту, якщо вважає це необхідним.

Президент визнав, що Росія прагне змусити українців залишати свої домівки. Особливо це стосується міст поблизу східних регіонів, однак загроза не обмежується лише ними.

Він також нагадав, що на територіях, звідки українські військові відходили або звідки через бойові дії виїжджали місцеві жителі, російські війська руйнували будівлі та інфраструктуру.

Якою буде зима для України?

Зеленський назвав нинішню зиму важкою для українців. Серед головних викликів він виокремив проблеми з протиповітряною обороною, забезпеченням системами Patriot та загрози для мостів через Дніпро.

За словами президента, росіяни прагнуть відрізати обидва береги річки, фактично розділивши людей. Саме тому важливо забезпечити безперебійну роботу лікарень незалежно від того, на якому березі Дніпра вони розташовані.

Глава держави вважає, що Росія намагається сіяти хаос в Україні та розділяти військових і цивільних. До такої тактики, за його словами, Кремль вдався після значних втрат на полі бою та невдалих операцій російської армії.

Зеленський наголосив, що Україна й надалі захищатиме Київ. Він визнав, що нинішня зима — не перша важка зима для країни, однак втрата столиці означала б втрату держави.

Президент підкреслив, що Київ потрібно зберегти за будь-яких обставин, адже без столиці не буде України. Водночас він визнав право людей виїжджати з небезпечних районів, якщо вони цього хочуть.

Тож люди, звичайно, можуть виїжджати. Але ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни,

– зазначив Зеленський

Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, під загрозою знову опинилися енергетика, логістика та об'єкти життєзабезпечення міст і громад