Після успішної гуманітарної операції в Олешках Україна хоче допомогти жителям інших окупованих населених пунктів. Уже визначили 15 міст і сіл на Херсонщині та Запоріжжі, звідки планують евакуювати людей, — оновлений перелік передали американській стороні.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у коментарі журналістам.

Звідки планують евакуювати людей за прикладом Олешок?

Зеленський повідомив, що обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим подальші гуманітарні місії. Зокрема, вони уточнили, скільки людей можна евакуювати з окупованих територій та які підготовчі напрацювання вже має українська сторона.

Оновлений список населених пунктів передали українському омбудсману та американській стороні. До нього увійшли:

Херсонська область: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка та Велика Кардашинка.

Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця та Василівка.

Олешки, де гуманітарну операцію вже провели, також згадуються в переліку президента, однак ці 15 населених пунктів – наступні можливі напрямки евакуації.

Ми вдячні ще раз першій леді Сполучених Штатів Америки за Олешки, за евакуацію, розблокування та евакуацію наших людей, громадян України,

– сказав Зеленський.

Чи можуть список населених пунктів розширити?

За словами президента, перелік не остаточний. Його продовжать опрацьовувати й оновлювати після отримання точніших даних про кількість людей, які залишаються в окупації, та їхній стан.

Раніше Україна вже пропонувала провести аналогічні гуманітарні операції ще в десяти населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.