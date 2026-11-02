Лубінець пояснив, чому жителів Олешок евакуювали через Росію

У неділю, 1 листопада, закінчився "режим тиші" в окупованих Олешках. Жителів міста евакуйовували через територію країни-агресорки.

Таке рішення було зумовлене безпековим фактором. Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції.

Що відомо про узгодження маршруту?

Омбудсмен наголосив, що схему руху узгоджували з безпосереднім урахуванням позиції ЗСУ та Драпатого. Військові одразу попередили не погоджуватися на жодні пропозиції росіян щодо розмінування дніпровського напрямку в бік Херсона.

Ніхто ніколи навіть не пропонував, навпаки, мене застерігали, Дмитре Валерійовичу, що не здумайте підтримувати пропозицію щодо розмінування і надання цієї можливості евакуації з Олешок прямо в Херсон. Це лінія фронту, ми на це не погодимося. Ми точно не зробимо нічого, щоб послабити оборону України,

– процитував слова військових омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що, крім експертизи від ЗСУ, враховували також відомості від розвідувальних органів, СБУ та громадян України, які раніше змогли самостійно виїхати з Олешок. Це допомогло чітко з'ясувати реальну ситуацію та визначити фактори ризику на кожному відрізку шляху.

Цей логістичний маршрут був напрацьований максимально з урахуванням двох критеріїв. Перший – критерій безпеки, щоб не піддавати ризику наших громадян. І другий – швидкість. І виходячи з цього, логістичний маршрут був напрацьований, прописаний і виконаний двома сторонами,

– пояснив Лубінець.

Нагадаємо, що маршрут пролягав через Крим до російського міста Анапа. Звідти людей літаком транспортували до білоруського Гомеля з подальшим поверненням в Україну.