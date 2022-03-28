Евакуація по Україні та за кордон: розклад потягів на 28 березня
28 березня 2022 , 06:07Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Щоб втекти від жахів війни, українці змушені евакуюватися з міст, які нещадно бомбардують російські загарбники. Укрзалізниця оприлюднила список потягів, які курсуватимуть 28 березня.
На евакуаційні потяги та всі рейси, які курсують зі сходу на захід країни, можна сідати безкоштовно. Зауважте, що Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами.
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Евакуаційні потяги на 28 березня
- Харків: 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- Дніпро: 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;
- Краматорськ: 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів, 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів;
- Одеса: 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород;
- Інші: 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова, 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро, 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль (квитки в продажі);
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль (квитки в продажі);
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Холм (квитки в продажі, їх слід оформлювати до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Холм;
- 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль (квитки в продажі);
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Холм (квитки в продажі).
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49, квитки в продажі);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13, квитки в продажі).
Угорщина:
- Протягом дня з 3-годинним інтервалом курсують 8 пар потягів Чоп – Захонь (квитки в продажі);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі).
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча.
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
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