У жителів Покровська є тиждень – два на евакуацію, – МВА

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російські війська вже на підступах до міста, тому збільшилися темпи евакуації з міста, – щодня виїжджає 500 – 600 людей.

За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у жителів Покровська є тиждень – два на евакуацію. Через це місцева влада звернулася до місцевих із закликом виїхати вже, поки це можливо зробити у штатному режимі.

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Яка ситуація у Покровську

На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку,

– прогнозує голова МВА.

За словами Добряка, ймовірно, примусову евакуацію дітей з Покровська буде запроваджено вже цього тижня.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – заявив Добряк.

Він також поділився, що близько 60% жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом. За словами Добряка, лише вчора, 18 серпня, з міста виїхало 490 людей. Лише 135 осіб обрали поїзд для того, щоб покинути місто, всі решта жителів виїхали на власному авто.

Добряк зауважив, що наразі місцева влада може забезпечити евакуацію щонайменше 1000 людей кожного дня.