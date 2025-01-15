Росіяни заважали евакуації полоненого солдата КНДР: у ССО розповіли про спецоперацію на Курщині

Росіяни намагалася завадити евакуації полоненого північнокорейського військового, розпочавши масований артобстріл. Ворог до останнього блокував вихід українських ССО з лісу разом із солдатом КНДР.

Деталі розповіли військовослужбовці 8 полку Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

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Як проходила операція

За словами учасників операції, вони готувалися до захоплення північнокорейських солдатів, навіть вивчали корейські фрази. Аби залишатися непомітними, бійці ССО підходили до позицій російської армії в лісі в маскувальних халатах.

Росіяни, ймовірно, зрозуміли, що українські військові планують захопити північнокорейського солдата, тож розпочали масований артобстріл.

Причому вони (росіяни – 24 Канал) стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один FPV-дрон. Він теж не влучив, але це добре для нас,

– каже оператор ССО з позивним "Грек".

Це вже третя спроба взяти в полон північнокорейських військових. Перший солдат КНДР був важко поранений і помер незабаром після захоплення, а другий скоїв самогубство.

"Грек" припускає, що третій полонений міг не розуміти, що відбувається, через больовий шок від поранення. Українські військові підійшли до нього дуже швидко, оглянули та вилучили всі предмети, якими солдат міг завдати собі шкоди.

Одночасно ж побратими, які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований,

– розповідає захисник.

Полоненому ввели знеболювальне, після чого його передали медикам. Північнокореєць дуже хотів пити та їсти.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 січня розповів, що іноземні лідери привітали факт взяття в полон солдатів із Північної Кореї. За його словами, це було надскладне завдання, оскільки військові КНДР вчиняли самогубства, а росіяни всіляко перешкоджали захопленню найманців живими.

Раніше в розвідувальній службі Південної Кореї повідомляли, що Північна Корея наказала своїм солдатам на Курщині накласти на себе руки, аби не потрапити в український полон живими.