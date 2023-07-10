На Сумщині евакуюють деяких жителів подалі від кордону з Росією
Джерело:Сумська ОВА
У Сумській області місцева влада вирішила евакуювати частину населення. Мовиться про жителів тих населених пунктів, що розташовані у п’ятикілометровій прикордонній зоні.
Нещодавно була скликана Рада оборони Сумщини. На ній проаналізували ситуацію на прикордонні й ухвалили рішення щодо підготовки та проведення евакуації.
До теми Якщо пройдуть, то на 2 метри вглиб, – Біцак сказав, як укріплений північний кордон Сумщини
Чому деякі жителі Сумщини потребують евакуації
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх назвав евакуацію цих людей необхідністю, яка назріла вже давно. Причина полягає у російському терорі, що триває. Окупанти суттєво збільшили інтенсивність обстрілів прикордонних громад.
Росіяни руйнують на території цієї області приватні домівки та об’єкти інфраструктури. На жаль, бувають жертви.
А головне – гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області,
– наголосив Артюх.
За його словами, людей вбиває не тільки артилерія окупантів. Очільник Сумської ОВА нагадав, що ворожі ДРГ забрали життя в лісників у Свеській громаді та вбили жителів Шалигинської громади. Артюх заявив, що російські диверсанти все частіше заходять на територію України з Сумщини.
Також Артюх зазначив, що через присутність цивільних Сили оборони не можуть ефективно реагувати на ворога та адекватно діяти у відповідь. Бо це буде наражати на ще більшу небезпеку цивільних, які й так не живуть, а виживають. На прикордонні Сумщини часто не працюють магазини, лікарні, школи. Місцевому населенню неможливо безпечно завозити їжу та ліки.
На прикордонній частині Сумщини стало небезпечно
- Нещодавно військові теж закликали населення виїхати з прикордоння Сумщині. Генерал-лейтенант Сергій Наєв порадив цивільним людям не затягувати з евакуацією.
- Нагадаємо, 3 липня росіяни обстріляли з території країни-агресорки населені пункти Шосткинського й Сумського районів та намагалися прорватися в Україну. В результаті 3 людини загинули. Ще одна особа була поранена.