Подружжя подолало п'ять годин пішки до Лимана. Про історію порятунку цивільних з Донеччини розповідає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Як пенсіонери втікали від бойових дій?

У Торському нині тривають запеклі бої, через що місцеві мешканці змушені ховатися в підвалах. Після чергового обстрілу будинок подружжя згорів, тож вони вирішили самостійно дістатися до Лимана, де живе їхній зять.

Правоохоронці помітили людей дорогою та евакуювали їх разом із ще трьома особами.

Все вибухає, все горить. Три дрони влучили в будинок сусіда – він згорів. У моєму будинку пошкоджений дах, немає вікон,

– поділилася пережитим пенсіонерка.

Чоловік розповів, що вони ховалися у погребі через обстріли та три дні не мали змоги поїсти. Коли вибігли з підвалу, їхній будинок уже згорів.

По дорозі пенсіонери зупинялися у людей, бо жінці було зле із серцем. Вони подолали 16 кілометрів, тримаючись за велосипед.

"Білі янголи" доставили евакуйованих до безпечного місця, де їх зустріли представники загону швидкого реагування "Червоний хрест".

Дивіться кадри порятунку літньої пари / Відео Нацполіція

У поліції додали, що через загострення ворожих атак жителі Лиманської громади дедалі частіше звертаються до поліції з проханням про евакуацію – цього разу надійшло 10 заявок.

Рух територією громади ускладнений через постійні удари дронів, тому поліцейські заздалегідь планують маршрути, щоб безпечно забрати всіх охочих.

Яка ситуація з цивільними на прифронтових територіях?