Україна може евакуювати цивільних у Курській області у разі прохання Росії, – ЗМІ
- Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області для евакуації цивільних, якщо Росія звернеться з відповідним проханням.
- На територіях Курської області, контрольованих ЗСУ, за даними ЗМІ, проживають понад 1,5 тисячі цивільних осіб.
Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області, російській території, підконтрольній Силам оборони. Для цього Москві потрібно звернутися з проханням.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde. За даними ЗМІ, зараз на цій ділянці проживають сотні цивільних людей, яких Росія не поспішає забирати.
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Які умови висунула Україна задля евакуації
Згідно з оприлюдненою інформацією, Київ готовий відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень російських цивільних осіб, які проживають на територіях Курської області, які сьогодні контролюють Сили оборони.
Для цього Москві потрібно звернутися з відповідним проханням. За даними видання, наразі в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України, проживають понад 1,5 тисячі цивільних осіб.
Сім'ї (росіян – 24 Канал) дедалі більше гніваються на російську владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися без зв'язку по той бік лінії фронту,
– ідеться у матеріалі.
До слова, у Росії зростає рівень істерії через ситуацію в Курській області. Росіяни прогнозують значно масштабніші наступальні дії з боку України, ніж ті, що мають місце зараз. Ймовірно, ворог починає втрачати контроль над ситуацією.