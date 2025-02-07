Україна може евакуювати цивільних у Курській області у разі прохання Росії, – ЗМІ

Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області, російській території, підконтрольній Силам оборони. Для цього Москві потрібно звернутися з проханням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde. За даними ЗМІ, зараз на цій ділянці проживають сотні цивільних людей, яких Росія не поспішає забирати.

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Які умови висунула Україна задля евакуації

Згідно з оприлюдненою інформацією, Київ готовий відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень російських цивільних осіб, які проживають на територіях Курської області, які сьогодні контролюють Сили оборони.

Для цього Москві потрібно звернутися з відповідним проханням. За даними видання, наразі в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України, проживають понад 1,5 тисячі цивільних осіб.

Сім'ї (росіян – 24 Канал) дедалі більше гніваються на російську владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися без зв'язку по той бік лінії фронту,

– ідеться у матеріалі.

До слова, у Росії зростає рівень істерії через ситуацію в Курській області. Росіяни прогнозують значно масштабніші наступальні дії з боку України, ніж ті, що мають місце зараз. Ймовірно, ворог починає втрачати контроль над ситуацією.