"Мамо, не плач": щемлива історія евакуації дівчинки з родиною, яка дивом вижила після обстрілу
19 липня 2023, 17:53Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
З Ямполя, що на Донеччині, евакуювали 10-річну Христину з родиною. Дівчина дивом вижила після того, як російська ракета "Калібр" влучила в їхній будинок.
Дівчинку та її родину евакуювала волонтерська організація "Білі ангели". Тепер дитина з батьками проживатиме у Києві.
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Щемлива історія порятунку родини
Під час порятунку дівчинка заспокоювала свою маму і ледве стримувала сльози, кажучи: "Мамо, не плач".
Як стало відомо, пошкоджений ракетою будинок не придатний для проживання. У дірці від удару видно запилені іграшки.
10-річна Христина розповіла, що навчається у п'ятому класі місцевої школи, яку також частково зруйнували окупанти.
Порятунок родини з Донеччини / фото поліції
Як проходила евакуація родини: дивіться відео
Евакуація з гарячих точок
- Нагадаємо, що раніше спецекіпаж "Білий янгол" вивіз з Авдіївки дві сім'ї з дітьми. Від російських обстрілів малеча ховалась в шафі. Відомо, що евакуаційний екіпаж розшукав дві родини, в яких є діти, та вмовив їх евакуюватися.
- Також "Білі янголи" евакуювали з Ямполя, що в Донецькій області, родину з 5 дітьми. Батько малечі загинув від обстрілу.
- З села під Авдіївкою евакуювали двох маленьких близнюків. Це зробили "Білі Янголи". Діток евакуювали з села Новобахмутівка Очеретинської громади. Їхні батьки до останнього були проти.