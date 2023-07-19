"Мамо, не плач": щемлива історія евакуації дівчинки з родиною, яка дивом вижила після обстрілу

З Ямполя, що на Донеччині, евакуювали 10-річну Христину з родиною. Дівчина дивом вижила після того, як російська ракета "Калібр" влучила в їхній будинок.

Дівчинку та її родину евакуювала волонтерська організація "Білі ангели". Тепер дитина з батьками проживатиме у Києві.

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Щемлива історія порятунку родини

Під час порятунку дівчинка заспокоювала свою маму і ледве стримувала сльози, кажучи: "Мамо, не плач".

Як стало відомо, пошкоджений ракетою будинок не придатний для проживання. У дірці від удару видно запилені іграшки.

10-річна Христина розповіла, що навчається у п'ятому класі місцевої школи, яку також частково зруйнували окупанти.

Порятунок родини з Донеччини / фото поліції

Як проходила евакуація родини: дивіться відео

Евакуація з гарячих точок