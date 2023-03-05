В Україні можуть примусово евакуювати сім'ї з дітьми із зони бойових дій: як це відбуватиметься
Український уряд працює над запровадженням примусового вивезення дітей із зон бойових дій. Водночас відмова батьків від обов'язкової евакуації не допускається.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує 24 Канал. За його словами, рішення можуть ухвалити вже цього тижня.
Важливо У Куп'янському районі Харківщини оголосили обов'язкову евакуацію: кого це стосується
Що відомо про примусову евакуацію сімей з дітьми із зони бойових дій
Шмигаль наголосив: якщо є живі батьки, які опікуються дитиною, та не позбавлені батьківських прав – то не можна відібрати дитину і вивезти її без їхньої згоди.
Якщо є загроза життю дитини, то ми працюємо над тим, щоб примусово евакуйовувати дитину з одним із батьків. Таке можливо,
– зазначив міністр він.
Віцепрем'єрка України Ірина Верещук розповіла, що можлива нова постанова передбачає дозвіл ОВА приймати рішення "про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють".
Такі рішення можуть ухвалюватися за окремими населеними пунктами, де ведуться активні бойові дії.
"Водночас відмова батьків від обов'язкової евакуації не допускається", – додала Верещук.
Евакуація українців: останні новини
- У Куп'янському районі Харківщини оголошено обов'язкову евакуацію. На більш безпечні території вивозять дітей та маломобільних людей.
- До речі, російські пропагандисти вже намагаються зірвати евакуацію з Куп'янського району. Для цього вони поширюють неправдиву інформацію, що, мовляв, квартири звільняють для українських військових.
- Справжня мета евакуації – убезпечити мирне населення від бойових дій. Причина в тому, що окупанти ведуть наступ на Куп'янському напрямку, про що звітували раніше у Генштабі ЗСУ.
- Нещодавно група правоохоронців Донецької області "Білі янголи" врятували 7-річну Ганнусю. Дівчинка пів року жила у підвалі будинку в Бахмуті.
- У січні російські окупанти вкотре обстріляли Вугледар, що на Донеччині. Через це була зірвана евакуація місцевих мешканців.