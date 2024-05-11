"На нас випробували все, крім ядерної бомби": як відбувається евакуація з Вовчанська

За 10 травня під ударами росіян опинилося 30 населених пунктів Харківщини, з них 11 були під масованими авіаударами. Для комбінованих атак окупанти різного типу озброєння. На тлі загостреної ситуації з низки міст та селищ Харківської області евакуюють місцевих.

Лише за минулу добу до волонтерів звернулися сотні людей, які бажають виїхати з небезпечних населених пунктів. Детальніше про ситуацію на Харківщині розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Як проходить евакуація на Харківщині

Через складну ситуацію з низки прифронтових населених пунктів Харківщини триває велика евакуація. Вже 2,5 тисячі осіб вдалося виїхати з небезпечних територій. За офіційними даними, близько 70% людей мають куди їхати, 30% – потребують розселення. У Харківській ОВА повідомили, що місця для розселення є.

Евакуація торкнулася Богодухівського, Чугуївського та Вовчанського районів. Мешканці Вовчанська розповіли, що пережили страшну ніч. Деякі з місцевих вже переживали російську окупацію та навіть тортури, однак вперше залишають свої домівки саме зараз.

Виїжджаємо, тому що погибаємо, погибаємо від "руського міра". Хай він сказиться разом з їхнім Путіним, разом з їхньою владою. Вони вороги нам. Нас зараз просто вбивають, бомблять КАБами, різними видами зброї. Кажуть, приїжджають курсанти у Шебекіно, тренуються на Вовчанську – це з інтернету прийшло. Тобто на нас уже все випробували, крім атомної бомби,

– зазначив Валерій Дубський, мешканець Вовчанської громади.

Мешканка Вовчанська Галина Українець, яка евакуюється зі своїм котиком, розповіла, що місто постійно бомблять, довкола все у вогні. Хоч їй немає куди евакуйовуватись, жінка готова поїхати у будь-яке безпечне місце: "лиш, щоб не бомбили".

"Ми були під окупацією. Скільки усього пережили, через катівню пройшли з чоловіком. Нас росіяни допитували. Тобто вдруге туди потрапляти не хочеться", – поділились своєю історією мешканці Вовчанська.

Начальник сектора реагування патрульної поліції Чугуївського РВ Олексій Харківський повідомив, що росіяни намагаються потрапляти на територію Вовчанського району, однак у місті немає ворожих сил.

Це виглядає як повна руйнація міста, його знищення. Тому що за добу було, мабуть, кількасот прильотів артилерії, мін, уже десятки КАБів прилетіли по місту,

– додав Олексій Харківський.

Варто додати, що про наступальні наміри росіян було відомо як військовим, так і місцевій владі. Тож план евакуації місцевих мешканців розробили заздалегідь. Заявок про бажання виїхати надходить усе більше. Щойно військові бачать, що ситуація дозволяє безпечно вивезти громадян, це роблять. Ніхто з охочих виїхати не покинуть.

Евакуацію з Харкова не проводять

Ситуація з обстрілами не покращується, а тиск росіян на прикордонні збільшується. Лише за минулу добу на Слобожанському та Куп'янському напрямках було по 10 ворожих штурмів. Збільшилась кількість спроб проривів ДРГ. Тож у прикордонних областях Харківщини справді все небезпечніше.

Це розуміють і містяни, адже лише за добу 10 травня до волонтерів надійшли сотні звернень. Зараз поліція, ДСНС, близько 10 громадських організацій та 40 транспортних засобів спрямовані на те, щоб вивезти людей у безпечніші місця. Зазвичай виїжджають старші люди, деяким з яких необхідні особливі умови перевезення та евакуації.

Нагадаємо, що на Харківщині діє "гаряча лінія" з питань евакуації – ви можете звернутися за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.

Зазначимо, що багато людей, наприклад, з Вовчанська, виїхали самостійно на власних автівках. Наразі невідома точна кількість осіб, які потребують евакуації.

Евакуацію з Харкова станом на сьогодні не проводять, для цього немає причин. Щобільше, до міста повертається все більше людей.

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