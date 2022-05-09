Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, бо окупанти обстрілюють "дорогу життя", – Гайдай

Українська влада докладає усіх зусиль, щоб евакуювати мирне населення із "гарячих" точок. Зокрема, мовиться й про Луганщину.

Втім, сьогодні здійснити евакуацію неможливо, оскільки російські окупанти обстрілюють "дорогу життя" – трасу Лисичанськ – Бахмут. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Евакуації з Луганщини 9 травня не буде

На жаль, люди, які залишилися на Луганщині, сьогодні не зможуть виїхати. Все через обстріл "дороги життя".

Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут, тож проїзд небезпечний,

– заявив Гайдай.

Він також додав, що гуманітарні вантажі теж сьогодні не будуть завозити. При цьому, за його словами, місцева влада заздалегідь подбала про те, щоб ті, хто залишився мали все необхідне.

Очільник Луганської ОВА підкреслив, що сьогодні ніхто не знає чого очікувати від ворога, тому просить мінімізувати перебування на вулиці, й залишатися в укриттях.

Траса Лисичанськ-Бахмут під жорстким обстрілом росіян

8 травня окупаційні війська Росії почали жорстко обстрілювати трасу "Лисичанськ – Бахмут". Через це довелося одразу припинити евакуацію цивільного населення з Луганської області.