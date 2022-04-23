Евакуаційні рейси Укрзалізниці на 23 квітня
23 квітня 2022 , 06:14Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на суботу, 23 квітня. Вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Запоріжжя та Харкова.
В Укрзалізниці підкреслюють, що час відправлення потягів може змінюватися протягом дня. Тож необхідно стежити за актуальними оновленнями перевізника на його сайті.
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Евакуаційні рейси на 23 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пасажирський
- 11:30 – 209/210 Харків-Пасажирський – Івано-Франківськ
Напередодні міністерка Ірина Верещук зазначила, що сьогодні, 23 квітня, можуть відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Мешканців міста вона попрохала слідкувати за інформацією та бути готовими покинути заблоковане місто.
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