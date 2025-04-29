Росіяни на підступах: у кількох селах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

Окупанти не полишають намірів дійти до кордонів Дніпропетровської області. Їм залишилося подолати щонайбільше 5 кілометрів. У зв'язку із наближенням лінії фронту у декількох населених пунктах регіону розпочалася примусова евакуація.

Так, відповідно до розпорядження очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з 25 квітня 2025 року в окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками, передає 24 Канал.

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Що відомо

Ця евакуація поширюється на селі Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка. Вона здійснюватиметься транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов'язковою реєстрацією у збірному пункті селища Межова.

Людям, які будуть виїздити, треба мати з собою документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

Нагадаємо, що на початку весни на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.