У Росії висунули обвинувачення затриманому журналісту WSJ: що йому закидають

Російські спецслужби незаконно затримали репортера американського видання The Wall Street Journal. Його ім'я – Еван Гершкович. Згодом стало відомо, у чому звинувачують журналіста.

У п'ятницю, 7 квітня, ЗМІ повідомили, що Евана Гершковича, якого затримала ФСБ, офіційно звинуватили нібито "у шпигунстві". Зауважимо, що заарештували його минулого тижня за підозрою у вивідуванні інформації.

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Москва хоче кинути журналіста за ґрати

Варто сказати, що Захід, зокрема США, вважають ці звинувачення у бік Гершковича – фальшивими. Наразі кореспондент перебуває в слідчому ізоляторі Лефортовської в'язниці в Москві. Йому загрожує до 20 років за ґратами у разі визнання провини так званим "російським судом".

Слідство ФСБ звинуватило Гершковича у шпигунстві на користь своєї країни. Він категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався в Росії журналістською діяльністю,

– також написали у виданні "Медіазона".

Окрім того, там зазначили, що, за версією ФСБ, кореспондент The Wall Street Journal нібито "за завданням американської сторони здійснював збір відомостей, що становлять держтаємницю".

Зокрема, начебто йдеться про "дані щодо про діяльності підприємств російського військово-промислового комплексу".

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