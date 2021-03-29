Ever Given нарешті зняли з мілини у Суецькому каналі: відео

Контейнеровоз Ever Given 29 березня нарешті зняли з мілини. Він 6 днів блокував рух кораблів у Суецькому каналі.

Як вдалося розблокувати канал

Судно зняли з мілини о 04:30. Наразі невідомо, коли саме Суецький канал відкриють для кораблів.

До теми Чому Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі: назвали можливі причини

Ever Given успішно зняли о 04:30 29 березня 2021 року. Наразі він перебуває під охороною. Детальніша інформація про наступні кроки з'явиться, як тільки вони стануть відомими,

– мовиться у повідомленні.

За даними Bloomberg, зняти судно з мілини вдалося після того, як рятувальні команди витягли 27 тисяч кубометрів піску, в якому застряг контейнеровоз.

Even Given зняли з мілини: відео

Суецький канал розблокували: відео

Що трапилося у Суецькому каналі