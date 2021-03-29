Ever Given нарешті зняли з мілини у Суецькому каналі: відео

Контейнеровоз Ever Given 29 березня нарешті зняли з мілини. Він 6 днів блокував рух кораблів у Суецькому каналі.
Джерело:твітер компанії Inchcape
Як вдалося розблокувати канал
Судно зняли з мілини о 04:30. Наразі невідомо, коли саме Суецький канал відкриють для кораблів.
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Ever Given успішно зняли о 04:30 29 березня 2021 року. Наразі він перебуває під охороною. Детальніша інформація про наступні кроки з'явиться, як тільки вони стануть відомими,
– мовиться у повідомленні.
За даними Bloomberg, зняти судно з мілини вдалося після того, як рятувальні команди витягли 27 тисяч кубометрів піску, в якому застряг контейнеровоз.
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Що трапилося у Суецькому каналі
- 23 березня судно Ever Given, яке прямувало з Китаю в Роттердам, сіло на мілину.
- Серед ймовірних причин аварії – екіпаж не впорався з керуванням, через сильний вітер, а також людські помилки.
- Це призвело до того, що черга з 369 кораблів, які хотіли перетнути канал, утворилася аж до Індії.
- Компанії, які транспортують каналом товар, щодня зазнавали понад 400 мільйонів доларів збитків.