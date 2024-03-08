Їх дії не можна прогнозувати: прем'єрка Латвії порівняла Росію та Білорусь з алкоголіком
Джерело:LSM
Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня зазначила, що дії Росії та Білорусі непередбачувані. Цим країни нагадують алкоголіка або ж наркомана.
Латвійська прем'єрка розповіла, що вони продовжують будувати оборону на кордоні з Росією та Білоруссю. Вона зазначила, що люди повинні усвідомлювати загрозу.
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Сіліня про Росію та Білорусь
Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як алкоголік чи наркоман, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією та Білоруссю,
– зазначила Евіка Сіліня.
Водночас латвійська прем'єрка додала, що її країна діє за чітким сценарієм. Латвія побудувала сухопутний кордон з Білоруссю, а зараз працює над побудовою кордону з Росією. Водночас країна зміцнює військовий потенціал на цих ділянках. Певні зміни помітно вже зараз і стане лише більше протягом року.
Як додала Сіліня, люди іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях". Політикиня закликала Національні збройні сили також інформувати регіональну пресу про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни.
Латвія та стосунки з Росією
- Нещодавно Латвія заборонила імпорт агропродукції з Росії. Місцеве міністерство землеробства вже затвердило конкретний перелік сільськогосподарських та кормових товарів. В основному під заборону потрапили овочі, фрукти, м'ясо, морепродукти, зернові та інші товари.
- Країни Балтії будують на кордоні лінію оборони з мін, які допоможуть затримати Росію у випадку агресії. Окрім цього, уряди домовилися про створення скоординованої системи бункерів та укріплень. Також політики з Латвії, Естонії та Литви останніми часом обговорюють можливий вихід з міжнародної конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.
- Нещодавно Ризька дума ухвалила рішення про перейменування низки вулиць. Зокрема, у столиці Латвії більше не буде вулиці Московської та низки інших вулиць, назви яких були пов'язані з Росією.