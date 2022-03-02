Европейці вже не готові отримувати криваві російські гроші

Головний лобіст Росії Шрьодер залишився наодинці. Всі співробітники його офісу звільнилися, оскільки він не готовий жорстко засудити Росію.

Начебто маленький штрих, але фантастично показовий. Пересічні німці вже не готові отримувати брудні, а тепер і криваві російські гроші.

Важливо Чому війна Росії проти України – це геноцид

Ні співпраці з окупантом

Кажіть всім своїм бізнесовим партнерам, просто знайомим за кордоном припинити співпрацю з росіянами. Повністю. Ніякого бізнесу.

Данська компанія Maersk відмовилася завантажувати російські товари в свої контейнери.

Діставайте всі компанії, щоб робили те саме. Потрібно ізолювати Росію. А Шрьодер нарешті своє отримав.

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