Британець Ейден Аслін, звільнений з російського полону, отримав українське громадянство і повернувся на фронт. Він обіцяє боротися за Україну до перемоги.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun. Молодий британський доброволець Ейден Аслін, якого жорстоко катували в російському полоні, отримав українське громадянство і пообіцяв боротися за Україну до перемоги.

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Як британський доброволець став українцем і продовжує боротися

31-річного бійця у полоні росіяни били, різали ножем і змушували співати російський гімн, погрожуючи смертю. П’ятимісячні тортури припинилися лише після того, як російський олігарх і колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович посприяв обміну полоненими.

Після звільнення Аслін повернувся на передову, був нагороджений Орденом Мужності та вже офіційно став громадянином України.

Я британець за кров’ю, але українець за духом і волею. Моє майбутнє – тут, в Україні,

– заявив доброволець.

Ейден приєднався до українських військових ще у 2018 році, служив морським піхотинцем, брав участь в обороні Маріуполя, зокрема заводу "Азовсталь". Після захоплення полонений пройшов через інсценований суд у "ДНР", де йому оголосили смертний вирок.

Разом з ним із російського полону звільнили кількох британських військовополонених: 51-річний Шон Піннер, 59-річний Джон Гардінг, 25-річний Ділан Гілі та 39-річний Ендрю Гілл.

На жаль, 45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер у полоні до їхнього звільнення.

Після повернення на фронт Аслін наголосив на важливості постачання Україні далекобійної зброї, адже Росія адаптується до бойових дій.

Британський доброволець наголосив, що залишиться в Україні до перемоги.