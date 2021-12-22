Ейфорія Росії, як і гітлерівської Німеччини, викликана помилками Заходу, – Піонтковський
Джерело:24 канал
Гітлерівський режим, як і режим Путіна, розвивався протягом певного часу. Така сама логіка гітлерівсько-путінського режиму відбувається на наших очах.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, з 17 грудня, коли Кремль висунув вимоги до США та НАТО, людству протистоїть нова версія Росії.
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"Це божевільна країна, готова до злочинних дій. І про це вона повідомляє з радістю. От протягом останнього тижня в російських пропагандистів радісна ейфорія", – сказав Піонтковський.
Вся ця ейфорія, спалах, новий етап агресії Росії, так само як у випадку гітлерівської Німеччини, викликані слабкістю й неймовірними помилками Заходу,
– наголосив він.
Що дало поштовх радощам пропагандистів
Піонтковський зазначив, що ейфорія, яка йде з самого верху російської влади, народилася на відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна. Публіцист зазначив – Москва зробила висновок, що Байден слабкий.
Піонтковський про путінську Росію: дивіться відео
Росія дала вимоги для США та НАТО: що відомо
- МЗС Росії 17 грудня оприлюднило проєкти угод з США та НАТО щодо гарантій безпеки.
- Кремль вважає вступ України до НАТО "червоними лініями" й жадає отримати гарантії, що цього не відбудеться.
- Країна-окупантка Росія пропонує НАТО відмовитися від військової діяльності в Україні та загалом на території Східної Європи, Закавказзя, Центральної Азії.
- Крім того, Росія вимагає, щоб НАТО відкликало рішення 2008 року, що Україна та Грузія увійдуть до Альянсу.