Однозначно буде корисним, – Черник про бажання "смертоносного" пілота F-16 захищати Україну

Американський льотчик у відставці підполковник Ден Гемптон заявив про бажання захищати небо над Україною на F-16. Це було б просто ідеально, якби все вдалося реалізувати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, це було б прекрасне вирішення проблеми з льотчиками на винищувачах F-16. Але для початку потрібно отримати самі винищувачі.

До теми Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом

Головне, щоб було політичне рішення

Як наголосив Черник, такі люди як Ден Гемптон – просто неоціненні. Адже, щоб сформувалися базові навички польоту на F-16, потрібно близько 6 місяців. А такі пілоти як Ден вже вміють це робити і мають колосальний досвід.

Щоб стати асом, потрібні роки і роки практики. Це – навички, які формуються раз і на все життя. Якщо вони ще й добре відточені… Однозначно такі пілоти були б нам дуже корисні,

– підкреслив Черник.

Чи будуть корисні Україні американські льотчики для F-16 – думка Черника: дивіться відео

Звісно, потрібно, щоб міжнародні партнери таки передали Повітряним силам ЗСУ винищувачі F-16. А потім треба узгодити, щоб іноземні пілоти могли захищати Україну.

Крім того, це буде чудова інформаційно-психологічна атака на ворога. Лише можна уявити, як в Росії кричатимуть, коли щось схоже відбудеться.

Хто такий Ден Гемптон