Україні можуть дозволити бити з F-16 по Росії: авіаексперт розповів, чи дійсно це можливо

Поки незрозуміло, чи дозволить Захід використовувати F-16 для ударів по території Росії. Хоча це було б абсолютно логічним та правильним рішенням.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, прокоментувавши заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який зауважив, що у різних союзників різна позиція щодо ударів по території країни-агресорки. Хоча саме Росія почала війну, тому Україна має право на такі удари.

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Фактично Столтенберг у своїх заявах відображає думки, які є всередині союзників України. Там досі є певні коливання і нерозуміння, як саме має завершитися війна.

Про те, щоб нам дозволяти використовувати всі види озброєнь по території Росії – це абсолютно законний захід самооборони. Розмови про це з'являються з великою періодичністю. Але це все йде на тлі того, що Захід досі час від часу коливається щодо повної перемоги України. Вони не розуміють, що таке повна перемога. Говорять, що Росія не має виграти і так далі. Бояться, що це спричинить ескалацію,

– сказав Криволап.

Попри це, Україна досить активно атакує військові об'єкти на території Росії. І ситуація взагалі ніяк не змінилася. Жодної додаткової ескалації не сталося.

Захід змушений задуматися

Як наголосив Криволап, у країнах Заходу розуміють, що Росія та її союзники починають діяти нахабніше. До прикладу, КНДР напряму передає країні-агресорці ракети, а Іран вже тривалий час постачає "Шахеди". Також була інформація про те, що Тегеран передав 400 балістичних ракет Росії. Можливо, на тлі цього і йдуть розмови щодо того, аби дозволити Україні бити по території Росії.

Оці 400 ракет, якщо їх дійсно передали, є досить серйозною загрозою не лише для України, але й для Європи. Столтенберг це розуміє. І, мабуть, всередині Євросоюзу та НАТО ходять певні розмови, що потрібно нарешті "прокидатися" і робити більш рішучі та серйозні кроки,

– припустив Криволап.

F-16 для України: коротко