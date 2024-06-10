Частину F-16, які отримає Україна, розмістять на іноземних авіабазах, — Повітряні сили

Частину винищувачів F-16, які партнери передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, розмістять на іноземних авіабазах. Зроблять це з метою убезпечити літаки від російських ударів.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в ефірі Радіо Свобода. Він зауважив, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків, та припустив, що їх кількість може збільшитися з часом.

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Деякі літаки залишаться в центрах навчання

Крім того, генерал звернув увагу, що позаяк "майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35".

"Треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані ЗСУ, прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", – зазначив Сергій Голубцов.

Деякі будуть резервом

Голубцов в цьому контексті зазначив, що "цифра нікого не має дивувати".

Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями,

– розповів офіцер журналістам.

За його словами, ці винищувачі будуть резервом для ЗСУ, "для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт".

"Для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", – додав Голубцов.

І відповідно – якщо буде більше пілотів, буде більше літаків F-16 і на території України.

Уже відомі конкретні цифри

Начальник авіації командування ПС зазначив, що українська сторона має "певну кількість" підготовлених аеродромів, і відома цифра літаків, які зайдуть у першу чергу у цьому році.

Водночас генерал додав, що невідомо, на яку кількість F-16 Україна може розраховувати у віддаленій перспективі, і це скоріше перевага, аніж недолік. Оскільки з кожною зустріччю членів авіаційної коаліції Київ отримує "позитивніші прогнози, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним".

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