США досі не дозволили навчання українських пілотів на літаках F-16, – Politico

Коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами погодилася навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Однак Європа досі чекає на дозвіл від США.

11 країн погодилися навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Коаліція дала згоду на це під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Читайте також На росіян може чекати сюрприз: що криється за заявами про підготовку наших пілотів на F-16

Чому навчання не можуть початися без США

Вашингтон досі не затвердив програму. Державний департамент США має офіційно підписати запит на передачу інструкцій з експлуатації, тренажерів й інших матеріалів, що пов’язані з F-16.



Доки американська сторона не зробить цього, навчання українських пілотів не зможе розпочатися.

Чому США ще не надали дозвіл

Президент США Джо Байден нещодавно пообіцяв дати навчальній програмі "зелене світло". Речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн заявив, що попри це офіційний запит "все ще розглядається".

Як пояснює видання, Пентагон має переконатись, що все готово до роботи з перекладом технічних посібників й пакетів технічних даних. Також важливо перевірити навчальний план та наявність відповідних експертів, адже американські та натовські радники не будуть на місці з українцями. Тільки після цього офіційні особи все підпишуть.

Європейські партнери Києва сподіваються розпочати програму в Данії у серпні. У Румунії також буде створено навчальний центр. За інформацією видання, саме у цій країні проходитиме навчання. І розпочнеться все, ймовірно, у жовтні. За попередніми даними, на першому етапі вчитися будуть 6 – 9 українських пілотів разом зі своїми румунськими та словацькими колегами.

Що сказали в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на статтю цього видання. Своїми думками він поділився в етері телемарафону. Він допустив, що західне ЗМІ вирішило створити інформаційний привід. Подоляк назвав це традиційними спекулятивними елементами та зазначив, що ставиться до цього достатньо спокійно.

Він зазначив, що тривають переговори щодо постачання всіх видів зброї, яких сьогодні потребують Сили оборони. За його словами, партнери Києва розуміють, що ЗСУ потрібні F-16, принаймні, для отримання паритету у повітрі. Також союзники розуміють, що Україні "треба дозакрити небо", щоб її захисники мали можливість ефективно просуватися далі.

Ще Подоляк нагадав, що деякі країни повідомили про готовність дати симулятори для навчання на F-16, і підготовка до цього йде. А позицію США він пояснив питанням логістики, яке треба пришвидшити та яким опікуються практично всі українські перемовники на різних майданчиках.

Більше новин про літаки F-16