Данія готова передати Україні винищувачі F-16, але є одна важлива умова

Україна продовжує наполягати на необхідності для нас F-16. У Данії заявили, що можуть передати нашій державі ці багатоцільові західні винищувачі. Але є одна суттєва умова.

На ній наголосив в радіоефірі виконувач міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Він зауважив, що для передачі Україні F-16 необхідно буде спочатку звернутися до США.

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Данія готова дати F-16 Україні

За словами очільника оборонного відомства, все впирається у дозвіл від США. Нагадаємо, винищувачі F-16 – американського виробництва. У цьому випадку ситуація нагадує передачу німецьких Leopard, коли партнери очікували на "зелене світло" від Німеччини.

Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16,

– сказав Поульсен.

Зауважимо, що на балансі Данії – 43 винищувачі F-16. З них активно використовують 30 повітряних суден. Додамо, що військо країни наразі оновлюється. Замість F-16 пілоти літатимуть на сучасних F-35.

Данія також готова навчати пілотів

До слова, раніше Поульсен озвучував ще одну заяву. Він зробив пропозицію з проведення навчання українських пілотів. Щоб вони на території Данії могли опановувати F-16.

Міністр оборони звернув увагу на план, розроблений спільно з Нідерландами. Згідно з ним, наші пілоти зможуть проходити навчання на F-16 на базі Скрюдструп данських військово-повітряних сил. Вона розташована у Південній Ютландії, де й базуються ці винищувачі.

Водночас Поульсен зауважив, що пропозиція навчання не означає, що Данія ухвалила остаточне рішення щодо передачі нам F-16.

Чи проходять наші пілоти навчання

Допоміг розібратися у цьому питанні речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що наші пілоти ще не розпочинали навчання в Європі на винищувачах. Водночас припустив, що фразу генсека НАТО Єнса Столтенберга могли просто вирвати з контексту.

Я, чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі (Столтенберг – 24 Канал), який зараз процес відбувається. Можливо, десь в заяві є труднощі перекладу,

– зауважив Ігнат.

Разом з тим, речник додав, що фахівці з України, які працюють в авіаційній сфері, вже давно проходять навчання в Європі. Мовиться про офіцерів пошуково-рятувального забезпечення, бойового управління та інших.