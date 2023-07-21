Можемо отримати вже цього року: де та коли українські пілоти почнуть навчання на F-16

Збройні Сили України можуть отримати літаки F-16 до кінця року. Однак наразі головними потребами нашої армії є артилерія, амуніція, ППО та броня – танки.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

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Україна може отримати F-16 до кінця року

Як заявив Кірбі, ЗСУ можуть отримати літаки F-16 до кінця року. Але зараз головними потребами ЗСУ є артилерія, амуніція, ППО та броня.

Кірбі зазначив, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО та броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями — ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності,

– наголосив він.

Кірбі підкреслив, що F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року.

"Але, за нашою оцінкою, тільки F-16 не зможуть внести зміни. Їм дійсно найбільше необхідна артилерія. І тому президент США ухвалив непросте рішення про надання касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", – додав він.

Коли українські пілоти почнуть навчання на F-16

Віцепрезидент з міжнародних зв’язків Lockheed Martin Рей Піселлі розповів, що українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 в Данії у серпні. А до Румунії вони вирушать не раніше кінця 2024 року. Навчання відбуватимуться на данській авіабазі Скридструп.

У Румунії навчальний центр буде розташований неподалік від Фетешті – на авіабазі 86 Борча. Країна надасть свою інфраструктуру, Нідерланди нададуть літаки F-16, а Lockheed Martin через підрядника Draken International буде здійснювати навчання пілотів.

Приватна компанія набирає інструкторів для навчання на F-16

Як стало відомо, американська компанія Draken International придбала приблизно 12 винищувачів ВПС Норвегії та вже розмістила вакансії про пошук пілотів-інструкторів F-16.

Окрім цього, для центру підготовки льотчиків компанія наймає інші категорії персоналу – зокрема техніків, електриків та інших фахівців з авіоніки. Кандидати повинні мати не менше 5 років досвіду роботи, пов’язаного з літаками F-16. Тривалість роботи – від 3 до 19 місяців.

Нагадаємо, що у Білому домі дали зелене світло навчанню українських пілотів на F-16. Європейські лідери повідомили США, що їм знадобиться кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості. Сам же Вашингтон дотримуватиметься будь-яких термінів, встановлених партнерами.