Українські пілоти завершили навчання у Великій Британії, — Залужний

У Британії відбувся випуск групи українських пілотів, які навчалися літати на F-16. В урочистостях взяв участь посол Валерій Залужний.

Разом з заступником державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люком Поллардом Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі.

Дивіться також Назавжди перший: Повітряні сили опублікували щемливий допис про пілота F-16 з позивним Moonfish

"Ви будете літати, а ми – молитися"

Під час урочистостей український посол висловив вдячність британському уряду та народу за підтримку нашої країни.

Вкотре хочу подякувати британському уряду та народу за постійну підтримку України. Саме завдяки цій підтримці ми продовжуємо боротьбу. Завдяки Великій Британії, ми маємо шанс на Перемогу,

– наголосив Залужний.

За словами ексголовкома, перемога на полі бою добувається не лише щоденною працею військових і волонтерів а й баченням наших майбутніх дій та підготовці до них вже сьогодні. Він підкреслив, що прямо зараз Україна здобуває необхідну перевагу над ворогом. "Ми перебуваємо тут, на авіабазі Кранвелл, саме заради наших майбутніх перемог", – зауважив посол.

Він подякував усьому персоналу за підготовку українських пілотів, додавши, що "скоро вони підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань".

До слова, раніше у Повітряних силах зазначали, що українські пілоти проходять навчання у трьох країнах: Данії, США та Британії.