До другого етапу нашого наступу, – льотчик припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Стало відомо, що Іран отримає щонайменше 24 літаки Су-35. Декілька бортів вже бачили над країною, тож, найімовірніше, вже розпочата передача.
Саме тому дуже швидко почало просуватися питання про надання Україні F-16. Це сталося тоді, коли вирішилося питання з Су-35. Так, ці процеси безпосередньо пов'язані між собою. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Цікаво Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні
Зрозуміло, через що це усе гальмувалося. Це Ізраїль, це Беннет, це Абрамович. Минулого року Беннет з Абрамовичем були ініціаторами угоди по Стамбулу, по здачі Криму й Донбасу. Поки Беннету не сказали "до побачення", прийшов Нетаньяху і вирішив питання інакше. Це ми зараз бачимо,
– наголосив Світан.
Коли нададуть літаки
Передача Су-35 Ірану викликала дозвіл на передачу F-16 нам. Світан вважає, що до кінця літа ми ці літаки побачимо. "Потрібно 3 місяці на підготовку льотного складу, стільки ж часу треба на підготовку технічного складу. Льотний склад готувався, а технічний – ні", – зауважив льотчик-інструктор.
Тому сучасну авіацію ми отримаємо до другого етапу нашого наступу – в кінці літа або на початку осені. "До першого етапу, який відбувається зараз, вони наврядчи встигнуть", – підсумував Роман Світан.
Світан про літаки F-16 для України: дивіться відео
F-16 для України: останні новини
- Україна потребує сучасних винищувачів F-16 для посилення протиповітряної оборони. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зауважує, що рішення про надання цих літаків може стати доленосним для нашої держави.
- Міноборони відповіло, на скільки літаків розраховує Україна. Так, йдеться про 40 – 50 одиниць.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив створення "колаліції винищувачів" разом з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Український лідер повідомив, що є деякі важливі рішення щодо передачі Україні нової зброї.
- Видання Politico стверджує, що Пентагон "не проти" передачі Україні винищувачів F-16. Журналісти посилаються на представників Міністерства оборони США.
- Невдовзі міністри оборони країн НАТО обговорять можливість передачі літаків Україні. Зустріч відбудеться вона в червні перед самітом Альянсу.