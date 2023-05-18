До другого етапу нашого наступу, – льотчик припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16

Стало відомо, що Іран отримає щонайменше 24 літаки Су-35. Декілька бортів вже бачили над країною, тож, найімовірніше, вже розпочата передача.

Саме тому дуже швидко почало просуватися питання про надання Україні F-16. Це сталося тоді, коли вирішилося питання з Су-35. Так, ці процеси безпосередньо пов'язані між собою. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Зрозуміло, через що це усе гальмувалося. Це Ізраїль, це Беннет, це Абрамович. Минулого року Беннет з Абрамовичем були ініціаторами угоди по Стамбулу, по здачі Криму й Донбасу. Поки Беннету не сказали "до побачення", прийшов Нетаньяху і вирішив питання інакше. Це ми зараз бачимо,

– наголосив Світан.

Коли нададуть літаки

Передача Су-35 Ірану викликала дозвіл на передачу F-16 нам. Світан вважає, що до кінця літа ми ці літаки побачимо. "Потрібно 3 місяці на підготовку льотного складу, стільки ж часу треба на підготовку технічного складу. Льотний склад готувався, а технічний – ні", – зауважив льотчик-інструктор.

Тому сучасну авіацію ми отримаємо до другого етапу нашого наступу – в кінці літа або на початку осені. "До першого етапу, який відбувається зараз, вони наврядчи встигнуть", – підсумував Роман Світан.

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