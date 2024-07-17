Наші пілоти іноді вчать F-16 понад 5 років, українці роблять це за 1,5, – міністр із Нідерландів

Українські пілоти вже освоюють американські винищувачі F-16. Міністр оборони Нідерландів висловився про строки навчання.

Міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс заявив, що Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Водночас він наголосив, що деталі поки що розкривати не можна.

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F-16 є ціллю Росії

За словами очільника оборонного відомства, F-16 надійдуть найближчим часом. За його словами, триває наполеглива робота, щоб це сталося якнайшвидше.

Але я не ділитимуся ніякими подробицями. Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, тому що я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо,

– пояснив чиновник.

Він також наголосив, що будь-які деталі можуть допомогти Росії.

Українські пілоти навчаються швидше

Також Брекельманс зазначив, що українські пілоти швидко навчаються на F-16. Водночас він не назвав конкретних строків, бо це може бути цінною інформацією для росіян.

Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть понад п'ять років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити досить складну систему. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Це справді щось визначне,

– підсумував Брекельманс.

Міністр припустив, що на першому етапі Україна використовуватиме F-16 як ППО, адже саме це – пріоритет для захисту наших громадян.