Ще не кінець: чи має шанси Україна отримати винищувачі F-16 після заяви Байдена

Джо Байден заявив, що Україні зараз не потрібні винищувачі F-16. Однак позиція військових радників, які доносять такі аргументи до президента США, є помилковою.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, зараз у США відтерміновують переговори щодо постачання Україні винищувачів F-16

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Військові аналітики зі Штатів кажуть про те, що саме зараз Україні потрібні насамперед танки, бронетехніка, системи ППО. Втім, як зазначив Мусієнко, є досить суттєві аргументи, чому Україні потрібні літаки F-16 та як вони виправлять ситуацію на полі бою.

"Для аргументації можна використати західні військові доктрини, насамперед доктрини США, де також прописана важливість авіації", – сказав військовий експерт.

Чому літаки важливі для України

Мусієнко наголосив, що Україні потрібно панування в небі.

F-16 були б здатні разом з протирадарними ракетами HARM та іншими засобами забезпечити нам панування у небі над Україною, зокрема над більшою частиною тимчасово окупованих територій. Ми могли б зносити укріплені позиції ворога. Авіація – це додаткове і досить серйозне підсилення,

– зазначив військовий експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що велику роль на полі бою зараз відіграють HIMARS та західна артилерія, за допомогою якої ЗСУ ведуть захисну війну на Сході, суттєво знищуючи сили ворога.

"Але авіація так само відіграє свою роль, тому вона важлива", – зауважив військовий експерт.

Олександр Мусієнко розповів про перспективи надання авіації Україні: дивіться відео

Ми не почули категоричного "Ні"

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що у заяві президента США Джо Байдена є позитивні моменти для України.

Ми не почули категоричного "Ні" щодо літаків. Тобто не було такого, що Захід взагалі відмовляється розглядати запит України щодо надання авіації,

– зазначив Мусієнко.

Він нагадав, що схожу історію Україна мала також і з наданням танків, коли це питання вирішувалося у кілька етапів і Київ отримував кілька відмов. Військовий експерт вважає, що так само ситуація розвиватиметься й з винищувачами.

Переговори продовжаться

Мусієнко зазначив, що це ще не кінець і переговори про авіацію ніхто не буде припиняти, принаймні з українського боку.

Досвід співпраці з Заходом свідчить, що коли присутній діалог, коли йде аргументована позиція, зрештою, приходить час і нас чують,

– сказав військовий експерт.

Україна шукатиме різні аргументи, аби переконати союзників, чому авіація потрібна нам якнайшвидше.

F-16 для України: коротко