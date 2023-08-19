F-16 та компанія: у Повітряних силах склали рейтинг літаків, яких зараз потребує Україна
В Україні продовжують робити все можливе для того, щоб нашій державі передали F-16. Втім, слід розуміти, що нам необхідні також інші літаки. І про них у Повітряних силах згадали.
В інтерв'ю в ефірі телемарафону Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук наголосив, що Україна потребує не лише F-16. Він склав своєрідний рейтинг літаків, яких очікують у нашій країні, передає 24 Канал.
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F-16 у пріоритеті
За словами Миколи Олещука, американські винищувачі у пріоритеті для України. Крім них, наша держава очікує на:
- шведський літак Saab JAS 39 Gripen;
- британський Eurofighter Typhoon;
- французький Dassault Rafale.
Ці літаки він розклав у порядку пріоритету. Себто, у першу чергу ми очікуємо на F-16, та будемо вдячні, якщо Україна отримає і Dassault Rafale.
Чому вибраний був пріоритетом F-16? Тому що колектив (Повітряних сил ЗСУ – 24 Канал) розумів і розуміє, що їх найбільше у світі. І ймовірність отримання цього літака найбільша,
– констатував Олещук.
Він також додав, що Україна хоче отримати на озброєння Saab JAS 39 Gripen. За його словами, ці шведські літаки за своїми тактико-технічними характеристиками не поступаються американським F-16.
Микола Олещук додав, що Україна очікує будь-якого рішення. Головне, щоб ми отримали якомога швидше літаки четвертого покоління. Щоб наші пілоти вже могли на них працювати.
За словами Командувача Повітряних сил ЗСУ, літак – лише платформа. І вже на неї встановлюють озброєння, з допомогою якого вирішуватимуть завдання, які ставлять перед авіацією у його роді військ.
Якщо резюмувати, то пріоритет Повітряних сил ЗСУ – літак 4++ покоління. З його допомогою можна буде ліквідовувати загрози, які стоять перед нашою державою.
Зауважимо, що Україна надіслала Швеції запит. У ньому просять надати нашій державі винищувачі Saab JAS 39 Gripen. У цьому матеріалі ми детальніше розповідали про технічні характеристики цього літака та пояснили, у чому його цінність для нас.