На росіян може чекати сюрприз: що криється за заявами про підготовку наших пілотів на F-16

Світові лідери можуть вести певну дезінформаційну гру щодо винищувачів F-16. Вона розрахована на росіян, щоб застати їх зненацька.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, принаймні ескадрилья F-16 буде готова до бою на початку 2024 року.

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"Для навчання наших льотчиків навіть на базі Румунії залучать приватних контракторів, що накладає певну завісу таємничості. Тому тепер у хід іде білий шум, що вкотре підписали меморандум про домовленості, які вже працюють", – зазначив Киричевський.

На жаль, українці є побічними жертвами цієї дезінформаційної гри.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США.

Винищувачі F-16 здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

Чому партнери вдаються до секретності

Союзники мають свої причини, чому вживають усіх можливих заходів для приховання реальних темпів підготовки українських льотчиків. Зокрема, це може бути пов'язано з такими речами:

Росія постійно погрожує НАТО ракетними ударами.

Протиповітряна оборона східноєвропейських країн на порядок слабша, ніж в України.

"Якщо треба буде, то навіть у грудні заявлять: "Знаєте, ми досі не підготували льотчиків". А вже в січні росіян чекатиме сюрприз – F-16 з новими видами ракет", – додав Киричевський.

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