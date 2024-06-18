У Зеленського назвали причини, чому F-16 досі не в Україні

Україна очікує на отримання західних винищувачів F-16. Мовиться про потребу не в кількох одиницях, а у понад 100 для того, щоб здобути паритет з російською авіацією.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що не варто говорити про затягування з передачею винищувачів. На цей процес впливає низка факторів, втім і Україна, і наші партнери усвідомлюють, що без розв'язання проблеми домінування російської тактичної авіації ніяких суттєвих змін на фронті не буде.

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Чому F-16 досі не в Україні

Для отримання літаків ведеться інфраструктурна підготовка, пілоти проходять навчання. Справді процес передачі F-16 триває повільно через 3 причини.

Перша – це глобальна бюрократія, постійні йдуть дискусії, в якому обсязі та що саме треба робити. Ця глобальна бюрократія до останнього часу не реагувала на такі слова як ескалація та деескалація,

– сказав Михайло Подоляк.

Друга причина – зовнішньополітична суб'єктність України, яка повноцінно з'явилась тільки після повномасштабного вторгнення. Доти нашу державу чомусь розглядали як провінційну, яка має лише радянську зброю.

Суб'єктність суттєво зросла, а тепер Україна дійсно впливає на глобальні та регіональні питання. Проте варто згадати, що однією з причин війни було те, що Україну у Європі не сприймали як самостійну державу, попри всі наші атрибути незалежності, які ми здобули впродовж 30 років. На жаль, Україна сприймалася як держава, яка перебуває у сфері впливу Росії.

"Третя причина – це існування певного проросійського лобі. Воно досі залишається у низці країни, які гальмують будь-які програми. Росіяни втягують політичні еліти в довгі внутрішні дискусії, намагаються вплинути на призупинення допомоги Україні", – додав Михайло Подоляк.

Росія з початку 2000 років багато грошей інвестувала будівництво глобальної інфраструктури проросійського лобі. Туди входять журналісти, й не тільки російські, громадяни інших країн, різні організації, партії, певна частина політиків, великі мережі російських культурних та медіапродуктів продуктів.

"На жаль, ці три причини все ще мають певний вплив, зокрема, на таку важливу складову як постачання F-16 для перелому ситуації на лінії фронту", – підкреслив радник голови ОПУ.