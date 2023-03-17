Основна мета – F-16: Польща не зупиниться на передачі Україні МіГ-29

Варшава надасть Києву винищувачі МіГ-29, але не збирається на цьому зупинятися. Так, для перемоги над Росією та звільнення наших територій Україна потребує сучасних винищувачів F-16.

Про це 24 Каналу розповів польський громадський діяч та науковець Ришард Купідура. Він додав, що поляки не бояться, що через передачу нашій державі винищувачів МіГ-29 буде знижений рівень обороноздатності Польщі.

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Це лише перший крок, основна мета – F-16

Річ у тім, що після 24 лютого 2022 року в Польщі почали розробляти закон "Про захист батьківщини". Він був ухвалений у квітні 2022 року. Закон передбачає модернізацію польської армії, зокрема закупівлю нових винищувачів.

Отже, наші друзі та партнери можуть дозволити собі передачу таких літаків як МіГ-29. Ба більше, це не є остаточною метою, адже Україні необхідні набагато сучасніші літаки.

Те, що Польща передає МіГ-29 – це дуже добре, оскільки українські пілоти зможуть одразу їх опанувати та використовувати. Однак це лише перший крок. Ми вже знаємо як будувалася танкова коаліція і пам'ятаємо, що це рішення не одного дня, а процес,

– підкреслив польський громадський діяч.

На його думку, аналогічно формуватиметься й авіаційна коаліція. На жаль, цей процес розтягнутий у часі. Крім того, в США напередодні заявили, що рішення Польщі передати Україні МіГ-29 є її "суверенним рішенням" і не спонукає президента Джо Байдена надати Україні американські винищувачі F-16.

Купідура про необхідність передачі Україні F-16: дивіться відео

"Це процес. Основна мета – це передача Україні F-16", – наголосив польський громадський діяч.

Купідура також висловив впевненість у тому, що наша держава отримає необхідні для перемоги над Росією сучасні винищувачі F-16. Він додав, що все на Заході відбувається шляхом переговорів.

Чому Україна потребує саме F-16

Україна давно прагне отримати сучасні американські літаки F-16. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ці винищувачі ідеально підходять для нашої держави через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що винищувач F-16 може завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.

У виданні Air Force Magazine зауважили, що F-16 стали ефективними проти крилатих ракет, якими Росія масовано атакує Україну. Водночас завдяки новим радарам винищувачі зможуть відстежувати більше цілей на більших дальностях та з більшою точністю.