В посла Росії "запалало" через рішення Данії передати F-16 Україні: йому вказали на місце
Джерело:Reuters
Посол Росії в Данії розкритикував Копенгаген за рішення передати 19 винищувачів F-16 ЗСУ. Йому дуже не сподобалося, що європейські країни допомагають Україні захищатися від повномасштабної російської агресії.
Посол Росії в Данії Владімір Барбін засудив підтримку України з боку Данії. Зробив він це у той час, коли Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг.
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Що сказав російський дипломат
Представник країни-агресорки цинічно назвав повномасштабну війну Росії проти України "конфліктом" та став погрожувати ескалацією.
Той факт, що Данія вирішила передати Україні 19 літаків F-16, призводить до ескалації "конфлікту". Прикриваючись тим, що Україна сама має визначити умови миру, Данія прагне своїми діями та словами не залишити Україні іншого виходу, окрім продовження військового протистояння з Росією,
– сказав Барбін.
Як росіянина поставили на місце
Міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен не залишив без уваги нахабну заяву співробітника МЗС держави-терориста. Він поставив російського дипломата на місце та нагадав про воєнні злочини країни-агресорки.
Представник країни, яка вдерлася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши: "Зараз ми відходимо до своєї країни". Я думаю, йому (Барбіну – 24 Канал) має бути соромно,
– наголосив голова Міноборони Данії.
Також він назвав умови використання F-16 нашими захисниками. За його словами, Україна зможе застосовувати ці винищувачі тільки на своїй території.
Україна отримає F-16 від партнерів
- Нідерланди та Данія стали першими країнами, які пообіцяли передати нашій державі винищувачі F-16. Україна отримає від них 42 та 19 літаків відповідно.
- Це сталося під час робочого візиту Володимира Зеленського у Нідерланди, Данію та Швецію 20 серпня. Український лідер подякував союзникам за війському підтримку та двічі посидів у кабіні F-16.
- Данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен припустила, що перша партія F-16 буде в Україні до Нового року. Мовиться про 6 літаків. За її словами, дві інші групи винищувачів наша держава може отримати у 2024 та 2025 роках.