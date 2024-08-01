"Усе зіб'ємо та знищимо": у Путіна різко пригрозили через ймовірне прибуття F-16 до України

Напередодні західні ЗМІ повідомили про отримання Україною винищувачів F-16. І хоч українська влада наразі не коментувала цю інформацію, у Кремлі вже не змогли стримати язика за зубами.

Реакцію Москви оприлюднили російські ЗМІ, пише 24 Канал. Як не дивно, прислужники російського диктатора Владіміра Путіна, зокрема Дмітрій Пєсков, не змогли обійтися без своїх традиційних погроз.

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Пєсков пригрозив Україні через F-16

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков озвучив реакцію влади на ймовірне отримання Україною бойових літаків. За його словами, постачання нашій державі винищувачів F-16 "не змінить ситуацію на полі бою".

Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться. Жодної чарівної таблетки та панацеї у режиму Києві немає, вони повинні усвідомлювати,

– заявив пропагандист.

Видання Bloomberg повідомляло, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну. Журналісти, посилаючись на власні джерела зауважили, що Київ отримав невелику кількість літаків. Про F-16 згодом заявив і глава МЗС Литви.

У Telegraph стверджують, що Україна, ймовірно, вже здійснила свої перші бойові вильоти на західних винищувачах F-16. Бойові літаки поки що використовували тільки як протиповітряну оборону.