Це було б дуже добре, – Мусієнко пояснив заяву Наєва щодо ракет та F-16

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна очікує від союзників винищувачі F-16 та ракети з дальністю 300 – 500 кілометрів. Це суттєво підсилить ЗСУ.

Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він підкреслив, що до F-16 є ракети AGM різних типів, зокрема, повітря-земля.

Читайте також Будуть ще приємні бонуси, – Данілов про додаткові F-16 від Нідерландів

Серйозна підтримка для ЗСУ

Олександр Мусієнко припустив, що мовилось про ракети AGM, зокрема, типу повітря-земля. Ці ракети можуть завдавати ударів по наземних цілях. Фактично це підсилення і SCALP EG, і Storm Shadow, і у перспективі TAURUS.

Це б стало серйозною вогневою підтримкою для нас. Тому що якщо ми говоримо про те, що F-16, загалом авіація та вогнева міць може бути активніше застосована по Криму, на Півдні, по укріплених позиціях ворога, то нам би це стало у пригоді саме у такій комплектації,

– сказав він.

Нідерланди передадуть 24 F-16

У Міноборони Нідерландів заявили, що нададуть Україні більше F-16, ніж обіцяли раніше. Амстердам готовий надати додатково ще шість F-16. Загалом наша держава отримає від Нідерландів 24 винищувачі.

Як переконаний керівник Центру військово-правових досліджень, якщо усі одразу будуть передані Україні та з необхідним озброєнням, то це дещо збільшить можливості ЗСУ. Зараз не така велика кількість фронтових бомбардувальників Су-24 виконують задачі із завдання ударів по військових об'єктах окупантів в Криму.

Тобто у нас є літаки, які б'ють Storm Shadow, SCALP EG. Але, звичайно, якщо стане більше літаків і ракет, відповідно стане більше ударів. Я у цьому впевнений. Також ми зможемо застосовувати літаки і для протиповітряної оборони,

– зазначив Мусієнко.

Крім того, у такий спосіб Україна може використовувати ці літаки, щоб відлякувати і відтісняти від лінії бойового зіткнення російські літаки Су-30, Су-34, які ворог використовує для скидання керованих авіабомб і завдання ударів іншими типами озброєнь.

"Це було б нашим суттєвим підсиленням. Це не дає змогу одразу докорінно змінити характер бойових дій з такою кількістю, але це підсилення дуже важливе, ми його потребуємо", – підкреслив військовий експерт.

Однак не менш важливою є кількість ракет до винищувачів F-16, наголосив Олександр Мусієнко.

Що анонсував Сергій Наєв