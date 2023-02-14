США можуть передати Україні винищувачі F-16 або дозволити реекспорт, – Financial Times

Питання передачі Україні винищувачів F-16 одне з найбільш обговорюваних останнім часом. Існує ймовірність, що невдовзі крига скресне, і ми таки зможемо отримати ці літаки.

Принаймні на це натякають джерела у Вашингтоні. За їхніми словами, США якщо не самі передадуть нам винищувачі F-16, то можуть принаймні надати дозвіл на реекспорт. Щось подібне ми вже спостерігали з Німеччиною та танками Leopard.

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Україна може отримати літаки

Журналісти зауважили, що чиновники зі США визнають той факт, що передача Україні винищувачів практично неминуча. Києву, швидше за все, нададуть "досконалішу авіацію в міру затягування війни або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн".

Зауважимо, що питання надання Україні винищувачів обговорюватимуть під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Під час неї міністри оборони країн-членів НАТО 14 лютого міркуватимуть щодо того, яку ще військову допомогу може отримати наша держава, щоб протистояти російській агресії. Сама зустріч відбудеться у Брюсселі, і на неї вже прибули Олексій Резніков і Ллойд Остін.

Співрозмовники журналістів зауважили, що Україна потребує не лише боєприпасів. За їхніми словами, для Києва винищувачі "не менш важливі".

Водночас у Брюсселі акцент буде не на винищувачах, а на боєприпасах і системах ППО. Воно й не дивно, адже це саме те, що може знадобитися нашій державі на фоні заяв про запланований новий наступ з боку Росії.

Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО,

– наголосив співрозмовник видання.

Цікаво, що під час "Рамштайну" обговорюватиметься не лише передача озброєння Україні. Також міркуватимуть над тим, щоб налагодити прямі контакти між Україною та компаніями з Заходу, які займаються виготовленням зброї.

Україна просить винищувачі та ракети