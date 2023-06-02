У Британії немає F-16: посол пояснила, як країна збирається навчати українських пілотів

Україна наближається до отримання F-16. Одна з країн, яка готова навчати наших пілотів, – Велика Британія. Але як вона робитиме це без цих американських багатоцільових винищувачів.

Спробувала відповісти на це питання пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона пояснила, як країна займатиметься навчанням українських пілотів на F-16.

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Що очікує на українських пілотів

Так, у Великій Британії відсутні F-16, але це не зупиняє її. Вона готова потурбуватися про те, щоб наші пілоти пройшли базову підготовку.

Що ми хочемо зробити, то це спробувати допомогти українським пілотам бути в стані готовності, щоб вони могли досить швидко передавати і розвивати свої навички для використання цього конкретного типу засобів,

– зазначила Сіммонс.

Пані посол зазначила, що відповідного роду навчання матиме позитивний вплив на українських пілотів. Вони стануть за короткий проміжок часу більш боєздатними. Водночас точну дату старту цих навчань Сіммонс не назвала. Пояснила це турботою про безпеку. За її словами, щойно завершиться перший раунд навчань, до тренувань можуть долучити більше людей.

"Одна з головних характеристик українців, які приїжджають на навчання, полягає в тому, що вони швидко навчаються, а потім дуже добре застосовують отримані знання. Тому я очікую, що так і станеться, і що це стане циклічним процесом", – наголосила вона.

Вона також пояснила, яким чином навчатимуть більше пілотів. За її словами, результати першого раунду можуть підштовхнути інші країни до долучення до навчальної коаліції. І це дозволить підготувати більше фахівців.

Які країни вже увійшли до авіаційної "коаліції"

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, мовиться про цілу низку держав. Він зазначив, що під час саміту змогли зробити реальні кроки, які прискорять підготовку пілотів і техніків. Вони невдовзі опановуватимуть винищувачі четвертого покоління.

Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн: Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу,

– зазначив він.

За словами Жовкви, українські пілоти проходитимуть навчання не лише на F-16. Вони опановуватимуть також інші західні винищувачі.