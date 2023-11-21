"Зведуть до мінімуму удари Росії": за яких умов F-16 серйозно вплинуть на фронт

Багатоцільові винищувачі F-16 дійсно можуть змінити хід війни. Утім, усе залежатиме від кількості доставлених бомбардувальників.

Наразі відомо, що на початку 2024 року Україні планують поставити одну ескадрилью – близько 12 винищувачів. Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, як "пташки" змінять ситуацію на фронті.

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Ескадрилья F-16 виконуватиме дві функції

За словами військового експерта, одна ескадрилья дасть серйозний результат, але на вузькій ділянці фронту. Приміром, на стратегічному напрямку – Мелітопольському. F-16 можуть допомогти перерізати росіянам залізничне сполучення у місті Токмак, завдяки якому окупанти підтягують техніку з Донецька та Криму.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти продовжують перекидати техніку та резерви у район Токмака.

"Я б не сказав, що 12 літаків або 20, або 24 змінять всю картину війни. Це зовсім не так. Це вже занадто оптимістичні заяви", – пояснив Федоров.

Наразі українські військові зайняли позиції біля Роботиного, до Токмака залишається понад 18 кілометрів. Його важко буде проходити через велику кількість оборонних споруд – фортифікації, "зуби дракона", рови, укріплені пункти. Саме тут стане в пригоді ескадрилья F-16, яка може виконувати 2 функції.

Завдаватиме ударів по ворожих наземних цілях та об'єктах. Відганятиме російську авіацію, яка керованими бомбами завдає ударів по українських воїнах.

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Якщо в Україну разом з F-16 прибудуть ракети дальністю 180 кілометрів, тоді спроби російської авіації завдавати ударів керованими бомбами чи ракетами "повітря – земля" будуть зведені до мінімуму, а може навіть до нуля,

– пояснив Юрій Федоров.

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