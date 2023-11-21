"Зведуть до мінімуму удари Росії": за яких умов F-16 серйозно вплинуть на фронт
Багатоцільові винищувачі F-16 дійсно можуть змінити хід війни. Утім, усе залежатиме від кількості доставлених бомбардувальників.
Наразі відомо, що на початку 2024 року Україні планують поставити одну ескадрилью – близько 12 винищувачів. Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, як "пташки" змінять ситуацію на фронті.
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Ескадрилья F-16 виконуватиме дві функції
За словами військового експерта, одна ескадрилья дасть серйозний результат, але на вузькій ділянці фронту. Приміром, на стратегічному напрямку – Мелітопольському. F-16 можуть допомогти перерізати росіянам залізничне сполучення у місті Токмак, завдяки якому окупанти підтягують техніку з Донецька та Криму.Зверніть увагу! Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти продовжують перекидати техніку та резерви у район Токмака.
"Я б не сказав, що 12 літаків або 20, або 24 змінять всю картину війни. Це зовсім не так. Це вже занадто оптимістичні заяви", – пояснив Федоров.
Наразі українські військові зайняли позиції біля Роботиного, до Токмака залишається понад 18 кілометрів. Його важко буде проходити через велику кількість оборонних споруд – фортифікації, "зуби дракона", рови, укріплені пункти. Саме тут стане в пригоді ескадрилья F-16, яка може виконувати 2 функції.
- Завдаватиме ударів по ворожих наземних цілях та об'єктах.
- Відганятиме російську авіацію, яка керованими бомбами завдає ударів по українських воїнах.
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Якщо в Україну разом з F-16 прибудуть ракети дальністю 180 кілометрів, тоді спроби російської авіації завдавати ударів керованими бомбами чи ракетами "повітря – земля" будуть зведені до мінімуму, а може навіть до нуля,
– пояснив Юрій Федоров.
F-16 для України: головне
- Перші F-16 Україна отримає від Данії та Нідерландів навесні 2024 року – понад 61 літак. Крім того, до авіаційної коаліції долучилися Бельгія, Португалія, США та Велика Британія.
- Пентагон планує забезпечити Україну запчастинами для винищувачів F-16. Коли Україна отримає ці винищувачі, потрібні будуть запчастини, щоб забезпечити їхнє технічне обслуговування та продовження польотів. Позаяк без запчастин F-16 можуть бути виведені з ладу всього за кілька місяців.
- Наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16. Також на військово-повітряній базі у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де проходитимуть навчання й українські льотчики.