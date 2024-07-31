Крим опиниться в ізоляції: як літаки F-16 можуть допомогти відвоювати півострів

Американське видання Bloomberg повідомило, що в Україну нібито прибули перші винищувачі F-16. Для суттєвого прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків, втім навіть зараз ми можемо говорити про виконання певних завдань.

Винищувачі F-16 можна використати для ефективних точкових операцій. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що можемо розглянути це на прикладі Криму.

До теми Україна отримала від союзників першу партію винищувачів F-16, – Bloomberg

Як F-16 можуть допомогти у звільненні Криму

Зараз півострів залишився без російської окупаційної флотилії, яка захищала його узбережжя від певних дій з боку України. Тепер фактично з моря він не є захищений.

Крім того, не має повноцінної ешелонованої системи ППО. Всі зенітно-ракетні, радіотехнічні полки не функціонують повноцінно через великі втрати.

Поступово з окупованого півострова відбувається витіснення російської тактичної авіації. Цілком можливо, що найближчим часом російське командування ухвалить рішення і забере звідти авіацію, так само як колись Чорноморський флот,

– зауважив Олександр Коваленко.

Єдине, що залишається в концепції утримання Криму під контролем росіян – це логістика. Найперше, морська, але вона не працює так добре після знищення поромів, ударів по Кримському мосту. А також – материкова, яка йде через Чонгар і Армянск.

Якщо перестає працювати логістика, то Крим опиняється в ізоляції, навіть без звільнення лівобережної Херсонщини та Запорізької області. Це одна з тих умов, яка є обов'язковою для подальшого повернення півострова в склад України,

– підкреслив Коваленко.

Він додав, що залишається риторичним питанням, якою у цьому буде роль F-16, особливо зважаючи на вище названі пункти, а також перспективи втечі російської авіації з Криму.

Чи готується Росія до прибуття F-16

Ще задовго до того, як в Україну мали прибути винищувачі, окупанти заявили, що нібито готові їм протистояти. Вони демонстрували свої ракети Р-37М, які можуть знищувати повітряні цілі на дуже великій відстані.

Але є маленький нюанс, який полягає в тому, що ця ракета може повністю виконувати свій функціонал, якщо має підтримку авіації дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. У нашому випадку мовиться про літаки А-50, які росіяни досить давно не підіймають у повітря,

– наголосив Коваленко.

З початку 2024 року вони втратили одразу два судна, ще один А -50 був серйозно пошкоджений, якщо не повністю знищений, під час проведення ремонтних робіт. Отже, Росія може взагалі залишитись без цих літаків. А без них ракета Р-37М повноцінно не працюватиме.

"А далі йдуть засоби протиповітряної оборони, які, наприклад, у Криму втратили свою функціональність. Тому окремо взята ділянка – назвемо її півострів Крим – там F-16 можна використовувати навіть з абсолютним розумінням росіян, що вони у нас є", – підсумував військово-політичний оглядач.

Раніше, західні ЗМІ написали, що невелика кількість винищувачів вже є в Україні. Білий дім відмовився коментувати цю інформацію, пояснивши, що не говоритиме про озброєння, про це треба запитувати українців. Водночас додали, що процес отримання F-16 просувається.