Україна отримає F-16: все, що відомо про історичне рішення

Винищувачі F-16 потрібні Україні, аби захистити своє небо. У серпні 2023 року США ухвалили історичне рішення й дозволили третім країнам передати Україні літаки.

Авіаційну коаліцію для України сформували такі держави: Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія, Данія, Португалія, інформує 24 Канал. Які країни вже заявили про готовність передати Україні F-16, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Естафету підхопила Данія

Вже за лічені години після повідомлення з Нідерландів про передання F-16 Україні заявила Данія. Мовиться про 19 винищувачів. Комфорт одного з них Володимир Зеленський протестував особисто на авіабазі Скрідструп. Перші літаки Україна зможе отримати ближче до нового року.

Зеленський подякував країнам та наголосив, що це стане імпульсом для інших держав. Свої переговори з Метте Фредеріксен – прем'єр-міністркою країни – Зеленський назвав змістовними та сильними. Український лідер додав, що пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії.

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Зеленський 20 серпня побував у Нідерландах. Там український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Під час візиту Зеленський зробив доленосну заяву. Він наголосив, що Україна отримає 42 літаки західного зразка, і це – лише початок.

Я не хотів би говорити про кількість (літаків – 24 Канал), Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, але попереду в нас буде розмова з нашими колегами з Данії. Як сказав Марк, це спільне погодження надати літаки,

– наголосив Зеленський.

У Нідерландах наголосили, що важливо якнайшвидше розпочати військові навчання українських героїв на F-16. Наразі тривають мовні навчання. За словами Рютте, Україна має виконати інфраструктурні умови. Винищувачі мають злетіти та безпечно приземлитися. Зеленський пообіцяв, що українські військові працюватимуть над цим.

Штати вже офіційно заявили: вони підтримують навчання українських пілотів на західних винищувачах, а також – передання Україні F-16 від інших країн. Цивілізований світ допомагає Україні боротися за свою свободу. Російські окупанти не мають жодних шансів.