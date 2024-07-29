Україна отримала пріоритет: яке озброєння можуть передати разом з F-16

Уже найближчим часом в Україні мають з'явитися західні винищувачі F-16. Втім їхнє використання залежатиме від того, з якими ракетами вони надійдуть.

Варто звернути увагу на те, що Росія не підпускає свою сучасну авіацію ближче, ніж на 40 кілометрів до лінії фронту. Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що окупанти не ризикують навіть тим ресурсом, який можна поновити.

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Які саме ракети потрібні Україні

Російські тактичні винищувачі та фронтові бомбардувальники намагаються не підлітати близько до лінії фронту. Саме тому ворог скидає КАБи з відстані 40 – 50 кілометрів. Інші завдання виконують здебільшого Су-25, Су-24.

Коли Україна отримає F-16, то опиниться в такій самій ситуації. Так між винищувачем і умовним російським Су-34 мінімальною дистанцією буде 80 кілометрів. Далі судна мають здійснювати протизенітні маневри.

Головна ракета класу "повітря – повітря" для F-16 – це AIM-120 AMRAAM. Вона буває різних версій, з дуже малою дальністю і, наприклад, дальністю 110 кілометрів. Але тоді з великою ймовірністю, російський літак зможе вийти з атаки. Тому нам потрібна версія С-8 дальністю 160 – 180 кілометрів,

– пояснив Олег Катков.

Саме такою ракетою можна ефективно збивати російські літаки.

Чи достатньо ракет AIM-120 AMRAAM

Така зброя виробляється серійно, приблизно їх є близько тисячі. Варто розуміти, що цю кількість розподіляють на всіх у світі, бо ракета має найбільшу популярність.

Але важливий аспект полягає в тому, що Україна має пріоритет в отриманні ракет AIM-120. Мовиться про те, що їх упродовж року надаватимуть з пріоритетом Україні, Тайваню і, звісно, США,

– зауважив головний редактор Defense Express.

Тож питання в тому, які саме ракети надійдуть разом з F-16. Тут є багато нюансів, бо все залежить від інтеграції ракети до літака, радіолокаційної станції, яка там встановлена. Тому треба розглядати кожен окремий винищувач, бачити серійний номер та знати, яку модернізацію він проходив.

"Сподіваємось, що Україна отримає не просто F-16, які вже експлуатувалися, а ті, які пройшли певні роботи з підвищення боєздатності", – додав Олег Катков.