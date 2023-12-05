Перші F-16 можуть з'явитися в кінці першого кварталу 2024 року: як літаки підсилять ЗСУ

Західні партнери мають надати українським воїнам винищувачі F-16. Перші літаки можуть прибути на фронт з початком весняно-літньої кампанії 2024 року.

F-16 дійсно можуть створити перевагу на полі бою, проте все залежатиме від кількості штурмовиків. Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, які завдання виконуватимуть бомбардувальники.

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Скільки F-16 потрібно для початку та на яких напрямах підсилять ЗСУ

Крамаров пояснив, одна ескадрилья ( 14 літаків) навряд чи суттєво вплине на перебіг подій на фронті. Важливо, аби українські партнери після навчання пілотів одразу передали 30 – 40 винищувачів.

Літаки мають бути модернізованими, щоб дати певну перевагу в повітрі над російською тактичною авіацією. Вони для нас критично необхідні, тому що перевага авіації на лінії фронту, зокрема в Авдіївці, де росіяни коригованими авіабомбами безперешкодно можуть бомбардувати наші позиції, є такою сильною проблемою, як на Півдні було мінування, коли ми наступали,

– наголосив військовий експерт.

У серпні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій розповів, щоб повністю замінити старий авіапарк й отримати перевагу в повітрі потрібно 128 бомбардувальників.

Далі можна із західними партнерами вести перемовини про постачання інших літаків – шведських JAS 39 Gripen або F-18.

Колишні працівники НАТО кажуть, що було дуже великою помилкою Заходу не дати Україні можливості вести війну так, як її вели б країни НАТО. Спочатку завоювання переваги в повітрі, а потім посилення наземних операцій,

– зауважив Андрій Крамаров.

Детальніше про завдання, які виконуватимуть F-16 в Україні: дивитися відео

Авіаційна коаліція

У липні, після місяців непростих переговорів, Україна та ще 11 держав-партнерів нарешті підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Наразі відомо, що в її межах Україна може розраховувати на 60 – 80 штурмовиків F-16.

До коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Її очолили Нідерланди та Данія.

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