F-16 після Пасхи: Євлаш пояснив свою заяву

Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні вже цього року. В Повітряних силах жартома зауважили, що це відбудеться вже після Великодня.

Про це в ефірі заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. В коментарі 24 Каналу він пояснив, що ці слова не варто сприймати буквально, адже "після Пасхи" – доволі розтягнуте поняття.

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Коли в Україні з'являться F-16

Відповідь на питання про те, коли Україна отримає винищувачі F-16, цікавить, напевно, всіх українців. Так, ведучі одного з телеканалів вкотре поцікавилися у речника Повітряних сил, чи є якісь орієнтири, коли приблизно літаки почнуть працювати на українській території. У відповідь Ілля Євлаш лише з посмішкою заявив, що "після Пасхи".

Так, є. Після Пасхи. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, вже декілька разів ця дата змінювалася. Тому, ми чекаємо. Наше завдання – працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо,

– сказав речник Повітряних сил в ефірі одного з телеканалів.

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Не всі зрозуміли жарт речника Повітряних сил, тому в коментарі 24 Каналу Євлаш пояснив, що поняття "після Пасхи" – доволі розтягнуте. Він наголосив, що Україна ще чекає на F-16 від країн-партнерів, які неодноразово наголошували на тому, що літаки будуть цього року.

Повітряні сили, як і всі українці, чекають на отримання цих багатоцільових винищувачів, які значно підтримають і посилять наш повітряний простір. Як тільки це стане можливим, Повітряні сили обов'язково офіційно прокомунікують і проінформують про отримання F-16,

– наголосив Євлаш.

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