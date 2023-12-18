Не балістика: Ігнат розповів, які цілі зможе збивати F-16
Для боротьби з російськими окупантами нашій державі потрібна перевага у повітрі. У Повітряних Силах розповіли, чи зможуть F-16 збивати балістику Росії.
Багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 не матимуть змоги допомогти Збройним силам України збивати різні балістичні ракети окупантів, проте вони будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.
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Як F-16 здатні допомогти Повітряним Силам України
Він зауважив, що F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика, як пояснює спікер, – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету.
F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету,
– зазначив Ігнат.
Проти балістичних ракет F-16 не може працювати. Ігнат зазначив, що він може знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях.
Речник Повітряних Сил заявив, що українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.
За словами Ігната, географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом.
Він підкреслив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками. За словами Ігната, ми це робимо у дуже рекордні терміни.
Речник Повітряних Сил запевнив, що Україна очікує на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Він наголосив на необхідності переваги в повітрі для України, оскільки без неї дуже важко наземним військам.
Важливість F-16 для України: основні новини
- F-16 вважаються наймасовішими літаками четвертого покоління винищувачів. Вони є мультизадачними та легкими в модернізації.
- Цей літак можна використовувати і як фронтовий бомбардувальник, і як винищувач, а також, як літак для перехоплення ракет ворога.
- F-16 стане важливим інструментом для України, завдяки якому українські військові матимуть можливості у найрізноманітніших сферах. Зокрема, це – полювання за крилатими ракетами та "Шахедами" на території України. Російській авіації буде складніше та небезпечніше діяти та атакувати передній край.